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Минцифры предложило заменить голосовых ассистентов на ИИ-помощников

Минцифры предложило заменить голосовых ассистентов на ИИ-помощников

Минцифры России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, в котором предлагается заменить в перечне предустанавливаемого программного обеспечения голосовые ассистенты на новый класс программ – «системные помощники» на базе искусственного интеллекта.

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