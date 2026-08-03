Минцифры предложило заменить голосовых ассистентов на ИИ-помощников

Минцифры России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, в котором предлагается заменить в перечне предустанавливаемого программного обеспечения голосовые ассистенты на новый класс программ – «системные помощники» на базе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии