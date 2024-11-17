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Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что украинцы не настолько глупы, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа.

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