Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    пора, пора рублянь вводитьГлава МИД ЮАР: На...
  • Sergiy Che
    Ни хрена се - это типа хозяин амэриканского ЧВК "Блэк вота" так бы не то что самого United States Secretary of Defens...Евгений Пригожин ...
  • Александр Николаевич
    Тоня Б., а что ты скажешь, если Темза превратиться в пролив, размером с эту Тупобританию!?😱😜?Госсекретарь США ...

Днепровский плацдарм: Спасаясь от ударов наших войск, бандеровцы уходили по воде

Днепровский плацдарм: Спасаясь от ударов наших войск, бандеровцы уходили по воде

Российские части взяли под контроль острова в устье Днепра «В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх