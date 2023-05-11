Днепровский плацдарм: Спасаясь от ударов наших войск, бандеровцы уходили по воде

Российские части взяли под контроль острова в устье Днепра «В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацие.