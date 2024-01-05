Собчак рассказала о многомиллионных убытках после "голой" вечеринки Ивлеевой

Журналистка оценила финансовые потери в 15 миллионов рублей Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее финансовые убытки от участия в "голой" вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, составили порядка 15 миллионов рублей.
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