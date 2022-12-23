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Клопп недоволен отсутствием ВАР после 2:3 с «Сити»: «У Холанда был офсайд, но флажок не поднят, и это задает тон игре»

Юрген Клопп недоволен отсутствием ВАР на игре с «Манчестер Сити» (2:3). Главный тренер «Ливерпуля» высказался после матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

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