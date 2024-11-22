Ефимов: между станциями «Электрозаводская» завершилась обкатка эскалаторов

На пересадочном узле между станциями «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий московского метро в настоящее время проводится пусконаладка инженерных систем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.