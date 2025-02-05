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Петербургский дневник

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В Петербурге за неделю уборку снега проконтролировали во дворах 5070 домов

В Петербурге за неделю уборку снега проконтролировали во дворах 5070 домов

Нарушения выявили у 1428 Главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич проверила работу УК в Петродворцовом районе, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной жилищной инспекции.

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