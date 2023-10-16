Элитный батальон боевиков ВСУ разбит на Днепре, потери украинской армии по 500 бойцов в сутки: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 октября 2023 года Юлия Соколова131-й разведывательный батальон украинской армии, считающийся одним из лучших в ВСУ, вновь пытался занять стратегически важный остров Переяславский на Днепре напротив Новой Каховки.