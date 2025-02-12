«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Разбор Палагина и Лукомского. Победный матч «Реала» с «Манчестер Сити» (3:2) начинался любопытным экспериментом Пепа Гвардиолы и тонким контрходом Карло Анчелотти, а закончился драматичной перестрелкой, в которой – сюрприз-сюрприз – лучше был «Мадрид».