FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Современная  психология  точнее  и  глубже  постигла  душу человека  ,  чем  экзистенциализм.81 цитата об экзи...
  • Леонид Никулин
    когда то Суворов сказал-любого интенданта по прошедшии 5 лет службы можно и нужно расстреливать-может пора прислушать...Baza: полиция зад...
  • Владимир Моргунов
    БОЛЬШЕ СХОДСТВА, ЧЕМ РАЗЛИЧИЙ !!!!!Телеканал CNN пер...

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Разбор Палагина и Лукомского. Победный матч «Реала» с «Манчестер Сити» (3:2) начинался любопытным экспериментом Пепа Гвардиолы и тонким контрходом Карло Анчелотти, а закончился драматичной перестрелкой, в которой – сюрприз-сюрприз – лучше был «Мадрид».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх