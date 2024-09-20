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США не видят военного смысла давать Украине ракеты для дальнобойных ударов по России – Луценко

США не видят военного смысла давать Украине ракеты для дальнобойных ударов по России – Луценко

Западные партнеры требуют от Украины объяснить, как дальнобойные удары могут повлиять на ход войны. Нынешнее вооружение, переданное ВСУ, уже достает как минимум на 300 километров, но боевые самолеты, разносящие позиции украинских войск, стоят дальше радиуса поражения.

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