На Украине собираются создавать «Армии роботов», чтобы сохранять жизни военные на поле боя. О том, что при руководстве министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова отменены десятки законов советского наследия с целью стимулировать создание нового поколения оружия, - пишет британское издание The Telegraph.