The Telegraph: Украина создаст «Армию роботов», чтобы сохранять жизнь военных

На Украине собираются создавать «Армии роботов», чтобы сохранять жизни военные на поле боя. О том, что при руководстве министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова отменены десятки законов советского наследия с целью стимулировать создание нового поколения оружия, - пишет британское издание The Telegraph.
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