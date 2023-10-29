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The Telegraph: Украина создаст «Армию роботов», чтобы сохранять жизнь военных

На Украине собираются создавать «Армии роботов», чтобы сохранять жизни военные на поле боя. О том, что при руководстве министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова отменены десятки законов советского наследия с целью стимулировать создание нового поколения оружия, - пишет британское издание The Telegraph.

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