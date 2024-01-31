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Загадочный шум в крупном городе объяснили сексом рыб-барабанщиков

Загадочный шум в крупном городе объяснили сексом рыб-барабанщиков

В США загадочный шум в городе Тампа объяснили спариванием рыб-барабанщиков В США загадочный вибрирующий звук, мешающий спать жителям крупного города, объяснили сексом бородатого темного горбыля, которого также называют рыбой-барабанщиком.

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