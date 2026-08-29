🗣 Крымчанам рассказали, как тренироваться для поддержания здоровья В неделю человеку рекомендуется делать не сложные упражнения 150 минут, либо интенсивные — около 75 минут, посоветовал главный врач ГБУЗ Республики Крым «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.