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test mazurok

2 подписчика

🗣 Крымчанам рассказали, как тренироваться для поддержания здоровья   В неделю человеку рекомендуется делать не сложные упражнения 150 минут, либо интенсивные — около 75 минут, посоветовал главный врач ГБУЗ Республики Крым «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

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