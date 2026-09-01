Goldman Sachs ожидает возвращения Южной Африки в инвестиционный класс в 2028 году

Южная Африка может вернуть первый рейтинг инвестиционного уровня в 2028 году, если сохранит текущий курс бюджетной и экономической политики.
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