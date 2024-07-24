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Компания МТС открыла предзаказ на новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro

Компания МТС открыла предзаказ на новые смартфоны HONOR 200 и 200 Pro

Компания HONOR представила свои новые модели смартфонов - HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Эти устройства стали доступны для предварительного заказа на сайте МТС, где их можно приобрести со скидкой и получить в качестве бонуса умные часы HONOR Watch 4.

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