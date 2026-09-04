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Учитель из Актау представила исследование на международной конференции в Греции

Учитель из Актау представила исследование на международной конференции в Греции

Учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Айжан Ержанова представила исследовательскую работу на 23-й международной конференции International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC-2026), которая прошла в Афинах, передает inAktau.

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