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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Подземски – не чистый бомбардир, он баскетболист»

В 3-м матче серии против «Миннесоты» Брэндин Подземски вышел в стартовом составе и провел на паркете 39 минут, набрав 5 очков (1 из 10 с игры), 8 подборов и 2 передачи.

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