Обнаружен новый тип древесины для улавливания углерода

Исследователи из Ягеллонского университета в Польше и Кембриджского университета в Великобритании обнаружили новый тип древесины при изучении микроскопической структуры тканей различных деревьев и кустарников.
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