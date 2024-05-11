Мэр: Услугами и сервисами mos.ru горожане воспользовались 4 млрд. раз

Четыре миллиарда раз горожане воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Чаще всего цифровые сервисы помогают москвичам решать вопросы, связанные с заботой о здоровье, образованием детей и бытовыми ситуациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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