Трансляция первой тренировки Формулы 1 в Мадриде

Трансляция первой тренировки Формулы 1 в МадридеPirelliAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта»приглашают на трансляцию первой части пятничных свободных заездов Гран При Испании в Мадриде, 14-го этапа Формулы 1 2026 года.