Старовойт: на дороги по новому нацпроекту выделят 8,3 трлн рублей

На улучшение состояния дорожной сети по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который придет на смену завершающемуся в этом году нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», выделят 8,3 трлн рублей.
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