В Смоленской области исчезнут городские и сельские поселения

В регионе появятся муниципальные округа На территории Смоленской области начался процесс ликвидации городских и сельских поселений, вместо которых в границах существующих районов появятся муниципальные округа.
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