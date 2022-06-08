"Горит прямо сейчас, спасатель уже прибыл": что в эти секунды происходит в Амурском заливе

"Горит прямо сейчас, спасатель уже прибыл": что в эти секунды происходит в Амурском заливе

В Telegram-канале ТОР (12+) появилась информация о том, что в эти секунды творится в Амурском заливе.

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