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proavto21

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Почему двигателю иногда нужны высокие обороты: личный взгляд на городскую езду и трассу

Почему двигателю иногда нужны высокие обороты: личный взгляд на городскую езду и трассу

Каждый раз, когда я выезжаю утром на работу, маршрут выглядит одинаково: двор, светофор, пробка, ещё светофор, парковка.

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