В Пермском крае полицейские провели профориентационную встречу в одном из колледжей Кунгура

Делегация из отдела полиции №3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по г. Перми, возглавляемая начальником отдела полковником полиции Александром Щелкуновым, посетила будущих выпускников Кунгурского колледжа агротехнологий и управления по специализации «Правоохранительная деятельность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии