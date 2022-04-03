В Москве утром автомобиль съехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте

В Москве в воскресенье утром легковой автомобиль Hyundai съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе.
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