Небензя: сохранить Украину возможно, если она будет мирной и нейтральной

Сохранить Украину возможно, если бывшая советская республика будет мирной и нейтральной. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
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