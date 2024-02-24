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Небензя: сохранить Украину возможно, если она будет мирной и нейтральной

Небензя: сохранить Украину возможно, если она будет мирной и нейтральной

Сохранить Украину возможно, если бывшая советская республика будет мирной и нейтральной. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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Комментарии
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Т
Таиса
А Украина после 30 лет насаждающейся умело с детского сада  русофобии  может стать мирной? Им же мозг переехали
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18 час.

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