Лидеры европейских стран, сосредоточившись на милитаризации в ущерб интересам своих граждан, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Россией, и президенту Владимиру Путину остаётся лишь дождаться этого, пишет сербская газета «Печат».