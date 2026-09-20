Лидеры европейских стран, сосредоточившись на милитаризации в ущерб интересам своих граждан, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Россией, и президенту Владимиру Путину остаётся лишь дождаться этого, пишет сербская газета «Печат».
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