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Русская весна

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«К ногам России падут Париж и Берлин»: на Западе сделали заявление о Путине

«К ногам России падут Париж и Берлин»: на Западе сделали заявление о Путине

Лидеры европейских стран, сосредоточившись на милитаризации в ущерб интересам своих граждан, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Россией, и президенту Владимиру Путину остаётся лишь дождаться этого, пишет сербская газета «Печат».

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