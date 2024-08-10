Лукашенко предупредил Киев о последствиях любых провокаций

Минск довел до Киева информацию о том, что любые провокации с украинской стороны не останутся без ответа, заявил президент республики Александр Лукашенко в связи с уничтожением над белорусской территорией воздушных целей, летевших с Украины.
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