Мусорная площадка горит в Щелкове на 5 тыс. кв. метров

В подмосковном Щелкове горит мусор на сортировочной станции на 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщается на сайте МЧС России.
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