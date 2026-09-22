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Мировые Новости

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Понасенков ответил на вопрос, почему его исключили из реестра иноагентов

Понасенков ответил на вопрос, почему его исключили из реестра иноагентов

Историк и блогер Евгений Понасенков не знает, почему Министерство юстиции приняло решение исключить его из реестра иностранных агентов, но подчеркивает, что живет и работает в России и никогда не получал иностранного финансирования.

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