За неделю наблюдений космический телескоп «Евклид» запечатлел 26 миллионов галактик

Часть каталога подробных изображений из 380 000 галактик, полученных «Евклидом» / © ESA Данные, полученные «Евклидом», включают подробные изображения 380 000 галактик, 500 новых кандидатов в гравитационные линзы и множество других небесных тел.
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