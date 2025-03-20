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Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
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За неделю наблюдений космический телескоп «Евклид» запечатлел 26 миллионов галактик

За неделю наблюдений космический телескоп «Евклид» запечатлел 26 миллионов галактик

Часть каталога подробных изображений из 380 000 галактик, полученных «Евклидом» / © ESA Данные, полученные «Евклидом», включают подробные изображения 380 000 галактик, 500 новых кандидатов в гравитационные линзы и множество других небесных тел.

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