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Эксперт Пироговского Университета предупредил об опасности просроченных лекарств

Эксперт Пироговского Университета предупредил об опасности просроченных лекарств

При хранении лекарств в домашней аптечке особое внимание стоит уделить срокам годности препаратов. Некоторые медикаменты по истечении указанной на упаковке даты теряют свою эффективность, другие же могут стать опасными для здоровья.

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