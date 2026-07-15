Эксперт Пироговского Университета предупредил об опасности просроченных лекарств

При хранении лекарств в домашней аптечке особое внимание стоит уделить срокам годности препаратов. Некоторые медикаменты по истечении указанной на упаковке даты теряют свою эффективность, другие же могут стать опасными для здоровья.
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