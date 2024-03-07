Сначала судились, а теперь объединились. Nikon покупает RED — производителя известных кинокамер

Компания Nikon сегодня объявила о приобретении компании RED — известного производителя кинокамер. Сумма сделки не названа, Nikon лишь заявила, что RED станет дочерней компанией, но будет находиться в полной собственности.
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