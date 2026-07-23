«Москвич» без китайской начинки: как российское ноу-хау переписывает положение автопрома.

Когда в 2022 году Renault спешно покинула Россию, бывший завод «Москвич» оказался на распутье. Экстренная пересадка на китайские комплектующие спасла производство, но оставила горький привкус: машина стала российской только по названию.
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