Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Москвич» без китайской начинки: как российское ноу-хау переписывает положение автопрома.

«Москвич» без китайской начинки: как российское ноу-хау переписывает положение автопрома.

Когда в 2022 году Renault спешно покинула Россию, бывший завод «Москвич» оказался на распутье. Экстренная пересадка на китайские комплектующие спасла производство, но оставила горький привкус: машина стала российской только по названию.

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