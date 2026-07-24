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Царьград

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Павел Бурин рекомендовал детям самим управлять финансами

Павел Бурин рекомендовал детям самим управлять финансами

Финансовый эксперт Павел Бурин советует предоставить детям возможность управления своими деньгами, чтобы они научились видеть последствия своих решений.

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