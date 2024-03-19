В селе Косауцы почтили память первых освободителей Молдовы от фашизма  

Представители Национального Координационного Комитета "Победа", Русско-славянской общины Сорокского района и органов местного самоуправления почтили память героев Красной армии - первых освободителей Молдовы от фашизма.
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