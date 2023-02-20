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Зеленский заявил, что ВСУ не будут оборонять Бахмут до последнего солдата

Зеленский заявил, что ВСУ не будут оборонять Бахмут до последнего солдата

Украинский лидер отметил, что это не самый большой городПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что Вооруженные Силы Украины не намерены защищать Бахмут «любой ценой и до последнего солдата».

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