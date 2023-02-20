Зеленский заявил, что ВСУ не будут оборонять Бахмут до последнего солдата

Украинский лидер отметил, что это не самый большой городПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что Вооруженные Силы Украины не намерены защищать Бахмут «любой ценой и до последнего солдата».
Украинский лидер отметил, что это не самый большой городПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что Вооруженные Силы Украины не намерены защищать Бахмут «любой ценой и до последнего солдата».
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