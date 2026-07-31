Молодые россияне захотели нарядиться к 1 сентября подороже

Более трети (36 процентов) из молодых россиян, которым 1 сентября предстоит вернуться на учебу, оценили свой образ к Дню знаний в 250 тысяч рублей и больше, следует из результатов исследования компании Sunlight, опросившей более 3000 человек старше 18 лет.