Триумф и гибель Иоанна Цимисхия

К. Лебедев. Встреча Святослава и Цимисхия В двух предыдущих статьях мы говорили о происхождении Иоанна Цимисхия, о том, как он пришел к власти в Восточной Римской империи и о тяжелой войне с киевским князем Святославом.
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