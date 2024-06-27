БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • dverry garry
    Ты никак чубатый дЭбил провокатор, холопчикУкраинские дронов...
  • Леонид Ла Рошель
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  • Александр Почекунин
    Украинские дронов...

Триумф и гибель Иоанна Цимисхия

Триумф и гибель Иоанна Цимисхия

К. Лебедев. Встреча Святослава и Цимисхия В двух предыдущих статьях мы говорили о происхождении Иоанна Цимисхия, о том, как он пришел к власти в Восточной Римской империи и о тяжелой войне с киевским князем Святославом.

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