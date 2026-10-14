Юрист Хрулёв: включение обычных выходных в отпуск увеличит выплаты за период отдыха

Юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что в 2027 году можно получить отпускные за субботу и воскресенье, если по согласованию с работодателем включить эти дни в отпуск.
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