Армянские экспортеры забили тревогу по поводу недопуска армянской алкогольной продукции на российский рынок, а драм начал сдавать позиции

2 дня назад 63K прочитали АрмИнфо. Инициатива «Экспорт Армения», объединяющая сотни производителей-экспортеров Армении выразила глубокую озабоченность по поводу недопуска армянской алкогольной продукции на российский рынок.
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