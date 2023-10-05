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Армянские экспортеры забили тревогу по поводу недопуска армянской алкогольной продукции на российский рынок, а драм начал сдавать позиции

Армянские экспортеры забили тревогу по поводу недопуска армянской алкогольной продукции на российский рынок, а драм начал сдавать позиции

2 дня назад 63K прочитали АрмИнфо. Инициатива «Экспорт Армения», объединяющая сотни производителей-экспортеров Армении выразила глубокую озабоченность по поводу недопуска армянской алкогольной продукции на российский рынок.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну что армяне, давайте к новым друзьям - пиндо-сранцам США, они вам обязательно помогут!👀👍👈😜
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16 час.

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