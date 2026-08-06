Oil – Arc Cycle Outlook | Potential Decline from Resistance Arc Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX_DL:MCL1! Mohamad_Gharib MCL1! WTI Crude Oil Futures are currently interacting with a Resistance Arc within the current Arc Cycle.
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