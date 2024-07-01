В Новокузнецке владелец опасной собаки выплатит деньги укушенному ребенку

В отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 1 июля сообщили, что по иску прокурора Заводского района Новокузнецка с владельца собаки, укусившей ребенка, взыскана моральная компенсация.
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