G20 как символ уходящей эпохи

Формально саммит Группы 20 — глав крупнейших экономик мира и ряда приглашенных на мероприятие стран, — прошедший в Рио-де-Жанейро, был посвящен проблемам устойчивого развития, энергетического перехода, социальной интеграции, борьбы с голодом, а также реформе глобального управления и институтов, таких как ООН, МВФ и ВТО.