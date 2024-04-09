Координатор подполья Лебедев: нанесен удар по порту Ильичевска под Одессой

Российские войска нанесли мощный удар в портовой зоне города Ильичевск под Одессой. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из одесского подполья.
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