Российские военные ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу

Вооруженные силы России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спутниковые карты пожаров NASA.
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