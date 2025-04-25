О гонцах, о военных планах и о том, как вы это читаете

Представьте себе такую ситуацию: вы — известный полководец, начинающий военную кампанию. Частью армии командует опытный товарищ, который буквально является твоей правой рукой, и ты знаешь, что он тебя не подведет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии