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О гонцах, о военных планах и о том, как вы это читаете

О гонцах, о военных планах и о том, как вы это читаете

﻿﻿Представьте себе такую ​​ситуацию: вы — известный полководец, начинающий военную кампанию. Частью армии командует опытный товарищ, который буквально является твоей правой рукой, и ты знаешь, что он тебя не подведет.

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