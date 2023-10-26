Страна и люди
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Страна и люди

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Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», используемых подразделениями Тульского гвардейского соединения ВДВ для сковывания действий боевиков, их уничтожения и предотвращения попыток вести наступательные действия в районе населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

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