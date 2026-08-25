Мирошник: ВСУ каждый день выпускали до 600 БПЛА по гражданским объектам России

За минувшую неделю ВСУ ежедневно выпускали от 500 до 600 дронов по российским гражданским объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в еженедельном докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости» .